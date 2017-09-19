Российские футболистки начинают отбор на чемпионат мира

ТАСС, 19 сентября. Женская сборная России по футболу гостевым матчем с англичанками стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года. Чтобы впервые за 16 лет пробиться в финальный турнир мирового первенства, россиянкам необходимо выиграть группу, либо занять второе место и бороться за дополнительную путевку в плей-офф.

На втором этапе квалификации в зоне Европы сборная России попала в группу 1, где выступит с командами Англии, Уэльса, Боснии и Герцеговины и Казахстана. В финальный турнир, который пройдет во Франции, выйдут сильнейшие сборные семи отборочных групп, а также победитель турнира по системе плей-офф среди четырех лучших команд из числа занявших вторые места.

Во вторник подопечные Елены Фоминой сыграют в пригороде Ливерпуля Биркенхеде в стартовом матче отборочного цикла с главными соперницами из Англии. Англичанки на чемпионате мира 2015 года в Канаде впервые в своей истории выиграли медали, заняв третье место, а на чемпионате Европы, прошедшем в июле-августе в Нидерландах, дошли до полуфинала, где со счетом 0:3 уступили хозяйкам турнира, которые в итоге завоевали золото. Лучшим достижением сборной Англии на чемпионатах Европы остается второе место в 2009 году. Если англичанки занимают третье место в сентябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), то сборная России в этом списке на 25-й позиции.

Матч пройдет на стадионе "Прентон Парк", начало - 21:00 мск. Главным арбитром назначена Бибиана Штайнхаус из Германии, которая в нынешнем сезоне уже работала на матчах мужской Бундеслиги.

Пропустили три чемпионата мира

Женская сборная России в 1999 и 2003 годах выходила в 1/4 финала чемпионатов мира, однако с тех пор в финальные турниры не пробивалась. На чемпионате Европы в Нидерландах команда Фоминой сумела одержать первую победу в истории первенств континента - над сборной Италии (2:1), однако выйти из группы ей не удалось.

Отборочный турнир в группе 1 стартовал в воскресенье в Астане, где сборная Казахстана проиграла футболисткам из Уэльса - 0:1. Команды Уэльса, Боснии и Герцеговины и Казахстана ранее в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы не выступали. Казахстанской сборной нынешний отборочный цикл и вовсе пришлось начинать с первой стадии, где она в апреле в Тбилиси опередила соперниц из Латвии, Грузии и Эстонии.

24 октября сборная России в Санкт-Петербурге на малой арене стадиона "Петровский" примет команду Уэльса, остальные встречи состоятся уже в 2018 году.

По словам Фоминой, именно с двумя британскими сборными ее команда будет конкурировать за выход из группы. Фомина считает, что необходимо занимать первое место, потому что победить в двух стадиях плей-офф будет очень сложно. Главный тренер сборной России также считает, что против англичанок лучше сыграть именно сейчас - когда команда в оптимальной форме и находится на эмоциональном подъеме после в целом удачного выступления на чемпионате Европы.

Накануне матча в Англии сборная России провела сбор в подмосковном Новогорске.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 7 июня по 7 июля 2019 года в девяти французских городах. Пока участником турнира является лишь команда страны-хозяйки турнира из Франции, в отборочном цикле выступит даже чемпион мира 2015 года - сборная США.