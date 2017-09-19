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Мотогонщик Росси не исключил своего участия в ближайшем Гран-при

Спорт
19 сентября, 2:37 UTC+3 ТАСС

Три недели назад итальянец сломал ногу и перенес операцию

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Валентино Росси

Валентино Росси

© EPA-EFE/TIM KEETON

ТАСС, 19 сентября. Многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) итальянец Валентино Росси, три недели назад сломавший ногу, провел тестовый заезд и не исключил своего участия в Гран-при Арагона (Испания). Об этом сообщает пресс-служба команды Yamaha.

31 августа Росси попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии, у спортсмена диагностировали перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. 1 сентября гонщик команды Yamaha был успешно прооперирован.

В понедельник Росси, которому врачи отвели 30-40 дней на восстановление, совершил несколько тестовых кругов на трассе в итальянском Мизано. Однако ему пришлось прекратить сессию досрочно из-за дождя. "Он примет решение об участии в Гран-при Арагона к концу среды", - говорится в сообщении команды Yamaha.

Ранее отец гонщика сообщил порталу Motorsport.com, что Росси все еще испытывает сильную боль в ноге и намерен во вторник совершить еще один тестовый заезд, так как по нескольким кругам он не может объективно оценить свою готовность к предстоящей гонке.

Росси является семикратным чемпионом MotoGP. В нынешнем сезоне он занимает четвертое место в личном зачете, на 42 очка отставая от лидеров. Гран-при Арагона пройдет 24 сентября.

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