Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве от ножевого ранения

Спорт
19 сентября, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спортсмен-ходок 23-летний Николай Иванов погиб от ножевого ранения, полученного им на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову, 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения гражданина с колото-резаным ранением и его смерти в больнице, не уточнив имени потерпевшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
2
Источник: легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве от ножевого ранения
3
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
4
НИИ Склифосовского: Николай Караченцов находится в состоянии средней тяжести
5
На найденной в Москве средневековой чаше обнаружили стихи персидского поэта Ширази
6
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
7
На росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера в Хабаровске, завели дело о халатности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама