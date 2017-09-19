Источник: легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве от ножевого ранения

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спортсмен-ходок 23-летний Николай Иванов погиб от ножевого ранения, полученного им на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову, 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался", - сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения гражданина с колото-резаным ранением и его смерти в больнице, не уточнив имени потерпевшего.