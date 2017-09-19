Клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" подписал однолетний контракт с австралийцем Богутом

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ТАСС, 19 сентября. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" заключил соглашение сроком на один год на сумму $2,3 млн с австралийским центровым Эндрю Богутом. Об этом на своей странице в Twitter сообщил агент Дэвид Бауман.
Прошлый сезон Богут начал в "Далласе", но в феврале был обменян в "Филадельфию", а затем расторг договор с клубом и подписал годичное соглашение с "Кливлендом", но на первой минуте первого матча за команду сломал ногу и выбыл до конца сезона. В марте "Кливленд" расторг контракт с центровым.
Главным тренером "Лейкерс" является Люк Уолтон, с которым Богут работал вместе, когда был игроком "Голден Стэйт". Уолтон в "Голден Стэйт" был помощником главного тренера.
32-летний Богут является чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт". В 2005 году австралиец был выбран под первым общим номером на драфте командой "Милуоки", за которую он выступал с 2005 по 2012 год. С 2012 по 2016 год он был игроком "Голден Стэйт".