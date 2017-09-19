Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" подписал однолетний контракт с австралийцем Богутом

Спорт
19 сентября, 10:04 UTC+3 ТАСС

Сумма контракта составляет $2,3 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эндрю Богут

Эндрю Богут

© EPA/DEAN LEWINS

ТАСС, 19 сентября. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" заключил соглашение сроком на один год на сумму $2,3 млн с австралийским центровым Эндрю Богутом. Об этом на своей странице в Twitter сообщил агент Дэвид Бауман.

Прошлый сезон Богут начал в "Далласе", но в феврале был обменян в "Филадельфию", а затем расторг договор с клубом и подписал годичное соглашение с "Кливлендом", но на первой минуте первого матча за команду сломал ногу и выбыл до конца сезона. В марте "Кливленд" расторг контракт с центровым.

Главным тренером "Лейкерс" является Люк Уолтон, с которым Богут работал вместе, когда был игроком "Голден Стэйт". Уолтон в "Голден Стэйт" был помощником главного тренера.

32-летний Богут является чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт". В 2005 году австралиец был выбран под первым общим номером на драфте командой "Милуоки", за которую он выступал с 2005 по 2012 год. С 2012 по 2016 год он был игроком "Голден Стэйт".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
2
Источник: легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве от ножевого ранения
3
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
4
НИИ Склифосовского: Николай Караченцов находится в состоянии средней тяжести
5
На найденной в Москве средневековой чаше обнаружили стихи персидского поэта Ширази
6
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
7
Минимальный калибр: тульские мастера создают действующее оружие размером 5 сантиметров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама