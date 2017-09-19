Российский боксер Градович проведет бой 16 декабря в Екатеринбурге

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МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Евгений Градович проведет следующий поединок 16 декабря в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
"Градович проведет бой 16 декабря в Екатеринбурге. Также планируется участие Магомеда Курбанова (интернациональный чемпион по версии Всемирной боксерской организации), Евгения Чупракова, Павла Маликова и других боксеров", - сказал Титов.
Градович, являющийся бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации, в последнем поединке 5 мая по очкам победил колумбийца Уго Беррио.
Всего в активе 31-летнего россиянина 23 победы (9 нокаутом), два поражения и одна ничья.