Будогосский заявил, что у него нет оснований покидать пост главы судейского корпуса РФС

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский не имеет оснований покидать свой пост. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее во вторник "Известия" сообщили, что РФС рассматривает возможность отставки Будогосского, который занял пост в октябре 2016 года.

"Сегодня у меня нет оснований прекращать свою деятельность, я нахожусь на боевом посту, как это раньше было принято говорить. Я штатный работник Департамента судейства и инспектирования, и как я могу не работать, если я работаю? Я нахожусь на рабочем месте и выполняю свои обязанности и буду продолжать это делать", - прокомментировал ситуацию Будогосский.

Он отметил, что решение будет зависеть от президента РФС Виталия Мутко: "Когда Виталий Леонтьевич пригласил меня на работу и мы около двух часов говорили с ним с глазу на глаз, я принес ему программу, которую он внимательно посмотрел. Он принял эту программу за основу на исполкоме РФС, и я в соответствии с этой программой занимаюсь ее реализацией и буду заниматься, пока мой прямой руководитель Виталий Леонтьевич Мутко не поблагодарит меня за работу и не скажет, что вместо меня придет другой человек. Когда это будет сказано, я приму соответствующее решение".