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Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек

Спорт
19 сентября, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский ходок Николай Иванов скончался от удара ножом, которое ему нанес неизвестный, находившийся в нетрезвом состоянии. Как рассказала ТАСС личный тренер спортсмена Татьяна Фролова, ее ученик пытался вступиться за девушек, к которым приставал хулиган, и получил в ответ смертельный удар.

Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову, 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался.

"Я не могу раскрывать подробную информацию о данном ЧП до завершения следствия, - заметила Фролова. - Могу сказать только, что Николай пытался защитить девчонок от пристававшего к ним хулигана и получил в ответ удар ножом. После чего через некоторое время скончался".

"В настоящее время проводится экспертиза, тело находится в морге", - сказала тренер.

По словам Фроловой, 23-летний ходок Иванов только начинал свой путь в большом спорте. "Это был очень перспективный ходок на 50 км. Как вы знаете, на этой дистанции расцвет ходоков приходится на более поздний возраст. На счету Николая есть серебро молодежного первенства России 2015 года, награды других внутрироссийских соревнований, это огромная потеря для всех нас", - подытожила Фролова.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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