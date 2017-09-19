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Француз Окон продлил контракт с командой "Формулы-1" "Форс Индия" на сезон-2018

Спорт
19 сентября, 11:41 UTC+3 ТАСС

В текущем сезоне 20-летний Окон набрал 56 очков и занимает восьмое место в общем зачете

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Эстебан Окон

Эстебан Окон

© EPA/LYNN BO BO

ТАСС, 19 сентября. Французский пилот Эстебан Окон в сезоне 2018 года продолжит выступать за команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

"Теперь все официально. Я могу сказать, что я очень счастлив остаться в "Форс Индии" на следующий сезон", - написал Окон.

Французский гонщик дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне, заменив в составе команды "Манор" индонезийца Рио Харьянто. В ноябре прошлого года он подписал однолетний контракт с "Форс Индией". В текущем сезоне 20-летний Окон набрал 56 очков и занимает восьмое место в общем зачете.

Ранее контракт с "Форс Индией" продлил мексиканский гонщик Серхио Перес.

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