Сроки восстановления футболиста "Спартака" Тигиева станут известны после операции

РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещенияСпорт 19 сентября, 13:52
Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млнМеждународная панорама 19 сентября, 13:48
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организациюМеждународная панорама 19 сентября, 13:45
Погода "на миллион": центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"В стране 19 сентября, 13:43
Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армииАрмия и ОПК 19 сентября, 13:32
"Тракай" подтвердил переход Динияра БилялетдиноваСпорт 19 сентября, 13:26
Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчикаЭкономика и бизнес 19 сентября, 13:21
Скворцова рассказала об успехах России в развитии ядерной медициныОбщество 19 сентября, 13:20
Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 19 сентября, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Точные сроки восстановления защитника "Спартака" Георгия Тигиева станут известны после операции. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента футбольного клуба Михаил Вартапетов.
Тигиев получил травму в матче 10-го тура чемпионата страны с "Тосно" (2:2), которая прошла в воскресенье. В понедельник 22-летнему игроку был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Операция будет сделана 25 сентября.
"Сроки восстановления будут определены после операции. Стандарт - шесть месяцев, но возможны отклонения. Все зависит от того, что хирург видит во время операции. МРТ не всегда дает точную картинку повреждений", - прокомментировал ситуацию Вартапетов.
Тигиев, выступающий на позиции крайнего защитника, перешел в "Спартак" из "Анжи" зимой на правах аренды, после окончания сезона красно-белые воспользовались пунктом соглашения и выкупили права на игрока. Тигиев принял участие в семи играх команды.