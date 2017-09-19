Сроки восстановления футболиста "Спартака" Тигиева станут известны после операции

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Точные сроки восстановления защитника "Спартака" Георгия Тигиева станут известны после операции. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента футбольного клуба Михаил Вартапетов.

Тигиев получил травму в матче 10-го тура чемпионата страны с "Тосно" (2:2), которая прошла в воскресенье. В понедельник 22-летнему игроку был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Операция будет сделана 25 сентября.

"Сроки восстановления будут определены после операции. Стандарт - шесть месяцев, но возможны отклонения. Все зависит от того, что хирург видит во время операции. МРТ не всегда дает точную картинку повреждений", - прокомментировал ситуацию Вартапетов.

Тигиев, выступающий на позиции крайнего защитника, перешел в "Спартак" из "Анжи" зимой на правах аренды, после окончания сезона красно-белые воспользовались пунктом соглашения и выкупили права на игрока. Тигиев принял участие в семи играх команды.