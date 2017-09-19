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ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова

Спорт
19 сентября, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Спортсмен погиб в ночь на 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова после того, как неизвестный нанес ему ножевое ранение

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выразила соболезнования родным и близким московского ходока Николая Иванова, умершего в результате ножевого ранения. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

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Источник: легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве от ножевого ранения

Иванов погиб в ночь на 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова после того, как неизвестный нанес ему ножевое ранение. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Во вторник подозреваемый по этому делу был задержан и дал признательные показания.

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким ходока Николая Иванова, - заметил Паркин. - Мы очень расстроены случившимся. Николай два года назад входил в состав сборной страны, вся его карьера была впереди".

Как ранее рассказала ТАСС личный тренер погибшего спортсмена Татьяна Фролова, ее ученик пытался вступиться за девушек, к которым приставал хулиган, и получил в ответ смертельный удар ножом.

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