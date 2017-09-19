ХК "Динамо" подписал контракт с трехкратным чемпионом мира Терещенко

РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещенияСпорт 19 сентября, 13:52
Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млнМеждународная панорама 19 сентября, 13:48
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организациюМеждународная панорама 19 сентября, 13:45
Погода "на миллион": центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"В стране 19 сентября, 13:43
Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армииАрмия и ОПК 19 сентября, 13:32
"Тракай" подтвердил переход Динияра БилялетдиноваСпорт 19 сентября, 13:26
Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчикаЭкономика и бизнес 19 сентября, 13:21
Скворцова рассказала об успехах России в развитии ядерной медициныОбщество 19 сентября, 13:20
Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 19 сентября, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 сентября. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо" заключил соглашение с нападающим Алексеем Терещенко. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Срок и сумма контракта не оглашаются. Ранее главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев сообщил, что Терещенко проведет первый матч за клуб в новом сезоне 21 сентября против новосибирской "Сибири".
ОФИЦИАЛЬНО!— ХК «Динамо» Москва (@dynamo_ru) 19 сентября 2017 г.
Алексей Терещенко подписал контракт с ХК "Динамо" и готов выйти на лед в ближайших играх:https://t.co/XrYxncp9lj#МыДинамо pic.twitter.com/8nQtxUgTcz
В составе "Динамо" Терещенко становился чемпионом России в 2000 и 2005 годах. Игрок выступал за "Динамо" с 1998 по 2005 год, он вернулся в команду в 2014-м. Также Терещенко трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.
В прошлом сезоне Терещенко провел за "Динамо" 32 матча в регулярном чемпионате, набрав 17 очков (4 шайбы + 13 передач). Также в его активе 7 (2+5) баллов в восьми встречах плей-офф. Нынешним летом 36-летний Терещенко вместе с остальными игроками команды стал неограниченно свободным агентом после смены клубом формы юридического лица.