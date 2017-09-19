ХК "Динамо" подписал контракт с трехкратным чемпионом мира Терещенко

ТАСС, 19 сентября. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо" заключил соглашение с нападающим Алексеем Терещенко. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок и сумма контракта не оглашаются. Ранее главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев сообщил, что Терещенко проведет первый матч за клуб в новом сезоне 21 сентября против новосибирской "Сибири".

ОФИЦИАЛЬНО!

Алексей Терещенко подписал контракт с ХК "Динамо" и готов выйти на лед в ближайших играх:https://t.co/XrYxncp9lj#МыДинамо pic.twitter.com/8nQtxUgTcz — ХК «Динамо» Москва (@dynamo_ru) 19 сентября 2017 г.

В составе "Динамо" Терещенко становился чемпионом России в 2000 и 2005 годах. Игрок выступал за "Динамо" с 1998 по 2005 год, он вернулся в команду в 2014-м. Также Терещенко трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.

В прошлом сезоне Терещенко провел за "Динамо" 32 матча в регулярном чемпионате, набрав 17 очков (4 шайбы + 13 передач). Также в его активе 7 (2+5) баллов в восьми встречах плей-офф. Нынешним летом 36-летний Терещенко вместе с остальными игроками команды стал неограниченно свободным агентом после смены клубом формы юридического лица.