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"Тракай" подтвердил переход Динияра Билялетдинова

Спорт
19 сентября, 13:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Последним клубом футболиста был "Рубин", контракт с которым истек по окончании прошлого сезона

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Динияр Билялетдинов

Динияр Билялетдинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в литовском клубе "Тракай". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тракая" Вирмантас Лемезис.

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Футболист Билялетдинов сообщил, что переговоры с клубами должны завершиться до конца июня

Ранее портал championat.com сообщил, что 32-летний Билялетдинов подписал с "Тракаем" контракт на полтора года.

"Да, мы подписали контракт с Динияром. Сейчас мы уже вносим его в заявку на сегодняшний матч", - подтвердил Лемезис.

Последним клубом Билялетдинова был "Рубин", контракт с которым истек по окончании прошлого сезона. Полузащитник перешел в казанский клуб в 2015 году и принял участие в 21 игре (2 гола) в сезоне-2015/16. Однако в прошлом сезоне, когда командой руководил испанец Хави Грасия, Билелятдинов в состав не попадал и не провел на поле ни одной минуты. Ранее полузащитник выступал за московские "Локомотив" и Спартак", а также английский "Эвертон".

В составе "Локомотива" Билялетдинов становился чемпионом России 2004 года, обладателем Кубка страны сезона-2006/07 и Суперкубка-2005. В 2006 году он был выбран игроком года в "Локомотиве". В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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