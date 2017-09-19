"Тракай" подтвердил переход Динияра Билялетдинова

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в литовском клубе "Тракай". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тракая" Вирмантас Лемезис.

Ранее портал championat.com сообщил, что 32-летний Билялетдинов подписал с "Тракаем" контракт на полтора года.

"Да, мы подписали контракт с Динияром. Сейчас мы уже вносим его в заявку на сегодняшний матч", - подтвердил Лемезис.

Последним клубом Билялетдинова был "Рубин", контракт с которым истек по окончании прошлого сезона. Полузащитник перешел в казанский клуб в 2015 году и принял участие в 21 игре (2 гола) в сезоне-2015/16. Однако в прошлом сезоне, когда командой руководил испанец Хави Грасия, Билелятдинов в состав не попадал и не провел на поле ни одной минуты. Ранее полузащитник выступал за московские "Локомотив" и Спартак", а также английский "Эвертон".

В составе "Локомотива" Билялетдинов становился чемпионом России 2004 года, обладателем Кубка страны сезона-2006/07 и Суперкубка-2005. В 2006 году он был выбран игроком года в "Локомотиве". В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.