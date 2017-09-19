РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещения

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сентябрьский визит в Россию аудиторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет носить чисто рабочий характер и не получит широкой огласки. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование и его планирование. WADA постановило провести с 27 по 29 сентября полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании совета учредителей заслушать отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.

"Есть определенные ограничения в подаче информации о предстоящем визите, поэтому даже о количестве едущих к нам аудиторов я не могу говорить, - заметил Ганус. - Нам известна вся программа их пребывания, но она также останется не для печати. Поймите, это будет исключительно рабочий визит, который не нуждается в особом освещении. Обратная связь с аудиторами WADA у нас, конечно же, будет, но полные результаты аудита, как вы понимаете, будут готовы позже".

"У нас ведется достаточно системная работа по подготовке к аудиту, на все вопросы, которые предварительно были нам заданы, мы дали ответы, - продолжил глава РУСАДА. - Сейчас у нас идет организационная подготовка. Как вы знаете, кредит доверия к РУСАДА исчерпан, на самом деле. В этой связи мы должны сейчас подтвердить реальное соответствие кодексу и делаем все, чтобы это состоялось".

Ганус отметил, что аудиторы WADA - высокопрофессиональные специалисты. "Только они смогут оценить нашу готовность к аудиту, а мы, в свою очередь, делаем все, чтобы проверяющие могли полноценно работать. Главное, что должны понять аудиторы: может ли РУСАДА вести самостоятельную независимую антидопинговую политику, системно соответствующую кодексу WADA. Будет также оцениваться взаимодействие WADA с государственными органами", - подытожил собеседник ТАСС.

В ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации, позднее агентства согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. На текущий момент большинство требований международной организации выполнено. Аудит является одним из оставшихся критериев восстановления.