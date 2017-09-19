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Международный союз биатлонистов рассмотрит вопрос отстранения Глазыриной в октябре

Спорт
19 сентября, 13:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее сообщалось, что спортсменка продолжает готовиться к олимпийскому сезону по индивидуальному плану отдельно от сборной России

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Екатерина Глазырина

Екатерина Глазырина

© Евгений Тумашов/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Заседание дисциплинарной комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу россиянки Екатерины Глазыриной, временно отстраненной от стартов, состоится в октябре. Об этом ТАСС сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

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Глазырина была временно отстранена от стартов 10 февраля на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

"Заседание дисциплинарной комиссии IBU по Глазыриной состоится в октябре, - сказал Кравцов. - Мы предоставили комиссии все документы и будем защищать спортсменку".

Ранее сообщалось, что спортсменка продолжает готовиться к олимпийскому сезону по индивидуальному плану отдельно от сборной России.

Глазырина была заявлена за сборную России для выступления на чемпионате мира, который состоялся в феврале в австрийском Хохфильцене, однако не смогла принять участие в турнире, так как IBU сообщил об отстранении биатлонистки за день до ее старта.

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