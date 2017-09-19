Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судья Вилков назначен на матч 11-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Зенит"

Спорт
19 сентября, 14:09 UTC+3 ТАСС

Матч московских клубов "Динамо" и ЦСКА обслужит Алексей Николаев

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Вилков

Михаил Вилков

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит", ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Бригада нижегородского арбитра Михаила Вилкова обслужит матч 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Краснодаром" и санкт- петербургским "Зенитом". Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Смотрите также

Семин: судья Левников "начудил" в матче РФПЛ "Локомотив" - "Амкар"

Судья Турбин назначен на матч 1/16 финала Кубка России "Кубань" - "Спартак"

Ассистентами Вилкова будут Алексей Воронцов из Ярославля и Николай Богач из Люберец. Матч состоится в Краснодаре 24 сентября и начнется в 19:00 мск.

Матч московских клубов "Динамо" и ЦСКА обслужит Алексей Николаев (Москва), столичного "Спартака" и махачкалинского "Анжи" - Виталий Мешков (Дмитров), "Уфы" и тульского "Арсенала" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), екатеринбургского "Урала" и "Тосно" - Евгений Турбин (Дмитров), "Ростова" и московского "Локомотива" - Роман Галимов (Улан-Удэ), пермского "Амкара" и "СКА-Хабаровска" - Владимир Москалев (Воронеж), грозненского "Ахмата" и казанского "Рубина" - Алексей Сухой (Люберцы).

Матчи 11-го тура РФПЛ пройдут с 23 по 25 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
3
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
4
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
5
Центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"
6
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
7
Следствие изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве спортсмена-ходока в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама