Судья Вилков назначен на матч 11-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Зенит"

ТАСС, 19 сентября. Бригада нижегородского арбитра Михаила Вилкова обслужит матч 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Краснодаром" и санкт- петербургским "Зенитом". Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Вилкова будут Алексей Воронцов из Ярославля и Николай Богач из Люберец. Матч состоится в Краснодаре 24 сентября и начнется в 19:00 мск.

Матч московских клубов "Динамо" и ЦСКА обслужит Алексей Николаев (Москва), столичного "Спартака" и махачкалинского "Анжи" - Виталий Мешков (Дмитров), "Уфы" и тульского "Арсенала" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), екатеринбургского "Урала" и "Тосно" - Евгений Турбин (Дмитров), "Ростова" и московского "Локомотива" - Роман Галимов (Улан-Удэ), пермского "Амкара" и "СКА-Хабаровска" - Владимир Москалев (Воронеж), грозненского "Ахмата" и казанского "Рубина" - Алексей Сухой (Люберцы).

Матчи 11-го тура РФПЛ пройдут с 23 по 25 сентября.