Тренер Королькевич будет работать на ОИ в качестве консультанта сборной РФ по биатлону

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренер Владимир Королькевич поедет на Олимпийские игры 2018 года в качестве консультанта женской сборной России по биатлону. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

"Он будет работать с командой весь сезон и, конечно, поедет [на Игры]", - сказал Кравцов.

Королькевич являлся старшим тренером женской команды сборной России в сезоне-2013/14. Под его руководством российские биатлонистки завоевали серебро на Играх-2014 в Сочи в эстафетной гонке.