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Исполком ФРР рекомендовал назначить Кузина главным тренером женской сборной РФ по регби-7

Спорт
19 сентября, 14:13 UTC+3 ТАСС

В настоящее время Андрей Кузин является исполняющим обязанности главного тренера команды

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ТАСС, 19 сентября. Исполком Федерации регби России (ФРР) рекомендовал утвердить Андрея Кузина на должность главного тренера женской сборной России по регби-7. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В настоящее время Кузин является исполняющим обязанности главного тренера команды.

Также в ходе заседания исполкома, которое состоялось 18 сентября, были обсуждены вопросы, связанные с проведением отчетно-выборной конференции, которая состоится 30 сентября 2017 года, и рассмотрены заявки на включение в члены ФРР, поступившие от Федерации регби Вологодской области и Федерации регби Мордовии. После обсуждения исполком принял решение командировать в Вологодскую область и Мордовию директора по развитию регби Сергея Молчанова для оценки рабочей деятельности этих структур.

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