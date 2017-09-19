Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы

Когда сотовые операторы отменят внутрисетевой роумингЭкономика и бизнес 19 сентября, 15:25
Французские футболисты Мбаппе и Дембеле претендуют на награду Golden boyСпорт 19 сентября, 15:23
"Сбербанк Лизинг" выставил на продажу более 1 тыс. железнодорожных вагоновТранспорт 19 сентября, 14:54
Маргарита Пахноцкая назначена заместителем генерального директора РУСАДАСпорт 19 сентября, 14:51
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующихАрмия и ОПК 19 сентября, 14:46
Вяльбе довольна подготовкой российских лыжников к сезону-2017/18Спорт 19 сентября, 14:46
Минспорт Челябинской области: тур кубка мира по футболу сравним с эстафетой огня ИгрСпорт 19 сентября, 14:42
Большой театр начинает продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" только по паспортамКультура 19 сентября, 14:42
Мединский назвал фильм "Увидеть Сталина" "правильным российским кино"Культура 19 сентября, 14:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Новая экипировка компании "Форвард" для национальных сборных команд России на 2017-2018 годы представлена в Москве. Презентация состоялась в информационном агентстве ТАСС.
Компания с 2003 года предоставляет экипировочные комплекты Центру спортивной подготовки сборных команд России для 200 команд в 60 видах спорта.
В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта Марина Томилова, генеральный директор компании "Форвард" Виталий Цыганков, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов, член президиума Совета по физической культуре и спорту при президенте России Мария Киселева и известные спортсмены, в том числе победители и призеры Олимпийских игр.
Также в рамках мероприятия состоялся показ коллекции экипировки.