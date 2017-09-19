Минспорт Челябинской области: тур кубка мира по футболу сравним с эстафетой огня Игр

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Тур кубка чемпионата мира по футболу сопоставим с эстафетой олимпийского огня. Такое мнение высказал во время пресс-конференции по случаю прибытия кубка в Челябинск министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер, сообщает во вторник пресс-служба регионального Минспорта.

СПЕЦПРОЕКТ Тур кубка мира по России Главный трофей мирового футбола посетит 24 города за четыре месяца

Челябинск стал третьим городом в маршруте тура кубка чемпионата мира по футболу, который стартовал 9 сентября в Москве.

"Я могу сравнить этот тур по масштабу с эстафетой олимпийского огня, которую мы принимали в ноябре 2013 года. То, что сейчас происходит, это грандиозное мировое событие. И уверен, что грядущий чемпионат мира по футболу, который Россия примет в 2018 году, она проведет на высочайшем уровне. Будем желать успехов сборной России, и, надеюсь, этот чемпионат даст огромный толчок развитию футбола", - цитирует слова Одера пресс-служба регионального минспорта.

По официальной информации, в рамках тура в Челябинске трофей посетит два футбольных турнира: суперфинал фестиваля дворового футбола и соревнования по мини-футболу среди воспитанников детских домов и интернатов. 22-24 сентября все желающие смогут увидеть кубок и сделать фотографию с ним в торговом центре "Алмаз". В общей сложности трофей пробудет в Челябинске шесть дней и затем уедет в следующий город - Уфу.

Всего в рамках тура трофей посетит 24 города России и более 50 стран мира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.