Вяльбе довольна подготовкой российских лыжников к сезону-2017/18

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МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе довольна ходом подготовки команды перед сезоном. Об этом она рассказала ТАСС.
Сезон у лыжников стартует 24 ноября первым этапом Кубка мира в финской Руке.
"Сборы проходят у всех по-разному: у кого в России, у кого за границей. Группа Маркуса [Крамера] тренируется в Германии, остальные - в России, и я довольна всеми группами".
Ранее председатель одной из комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил на сессии МОК, что дела отстраненных от международных соревнований лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой комиссия будет рассматривать в приоритетном порядке. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет Международной федерации лыжного спорта и Спортивный арбитражный суд.
"Вылегжанин готовится в составе сборной со старшим тренером Олегом Орестовичем [Перевозчиковым], как обычно. Что касается работы комиссии, то ее время поджимает. Мы единственные, кто отстранены, больше же никто", - отметила Вяльбе.