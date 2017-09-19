Ольга Медведцева после ДТП находится в состоянии средней тяжести

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МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева после автомобильной аварии находится в состоянии средней тяжести. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.
Медведцева пострадала в результате ДТП в Красноярском крае вечером в субботу. Как ранее сообщили ТАСС в Минздраве Красноярского края, бывшая биатлонистка находится в одном из стационаров под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.
"Она находится в состоянии средней тяжести. Предмет ей попал в висок, поэтому могло быть и хуже. Хорошо, что все так обошлось", - сказал Кравцов.