Российские биатлонисты проведут финальный сбор перед Играми-2018 в горах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские биатлонисты проведут последний сбор перед Олимпийскими играми 2018 года в горах. Об этом журналистам рассказал президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

"Последний сбор на Олимпиаде будет на "высоте", и с учетом временного пояса акклиматизация пройдет уже в Южной Корее. Мы прошли не одну Олимпиаду в том регионе, все будет учитываться, - сказал Кравцов. - В спорте можно обмануть все, кроме двух вещей: высоту и время. Эти вещи и будет учитываться".

По словам Кравцова, первичные выводы о состоянии команды можно будет сделать по итогам летнего чемпионата России, который пройдет в Чайковском с 21 по 24 сентября. "Тренерский штаб мне доложил, что результаты ребят на промежуточных тестах всех устраивают, удовлетворение получили аналитики. Травм ни у кого нет, только Ире Старых была сделана операция на гландах, чтобы убрать источник инфекции, который мешал ей плодотворно тренироваться. Она опытная спортсменка и войдет в строй в ближайшее время", - отметил он.

Сделанные после последнего тренерского совета СБР рокировки в тренерском штабе должны пойти команде на пользу, отметил Кравцов. "Были определенные моменты, которые расхолаживали спортсменов. Какую-то часть тренерского штаба мы усилили, какую-то часть объединили, как это было с Андреем Падиным и Рико Гроссом. Они нашли понимание, несмотря на разные подходы и системы, но по утверждению руководителя аналитического центра понимание у них есть", - подчеркнул он.

Олимпийский биатлонный турнир в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 10 по 23 февраля.