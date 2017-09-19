Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские биатлонисты проведут финальный сбор перед Играми-2018 в горах

Спорт
19 сентября, 15:45 дата обновления: 19 сентября, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Олимпийский биатлонный турнир в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 10 по 23 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава СБР Александр Кравцов

Глава СБР Александр Кравцов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские биатлонисты проведут последний сбор перед Олимпийскими играми 2018 года в горах. Об этом журналистам рассказал президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

"Последний сбор на Олимпиаде будет на "высоте", и с учетом временного пояса акклиматизация пройдет уже в Южной Корее. Мы прошли не одну Олимпиаду в том регионе, все будет учитываться, - сказал Кравцов. - В спорте можно обмануть все, кроме двух вещей: высоту и время. Эти вещи и будет учитываться".

По словам Кравцова, первичные выводы о состоянии команды можно будет сделать по итогам летнего чемпионата России, который пройдет в Чайковском с 21 по 24 сентября. "Тренерский штаб мне доложил, что результаты ребят на промежуточных тестах всех устраивают, удовлетворение получили аналитики. Травм ни у кого нет, только Ире Старых была сделана операция на гландах, чтобы убрать источник инфекции, который мешал ей плодотворно тренироваться. Она опытная спортсменка и войдет в строй в ближайшее время", - отметил он.

Сделанные после последнего тренерского совета СБР рокировки в тренерском штабе должны пойти команде на пользу, отметил Кравцов. "Были определенные моменты, которые расхолаживали спортсменов. Какую-то часть тренерского штаба мы усилили, какую-то часть объединили, как это было с Андреем Падиным и Рико Гроссом. Они нашли понимание, несмотря на разные подходы и системы, но по утверждению руководителя аналитического центра понимание у них есть", - подчеркнул он.

Олимпийский биатлонный турнир в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 10 по 23 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока
3
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
4
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
5
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
6
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
7
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих
Темы дня
Новости партнеров
Реклама