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Бывший теннисист Андреев вошел в тренерский штаб сборной России на постоянной основе

Спорт
19 сентября, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Как рассказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, в стране сейчас очень хорошая подборка тренеров

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Игорь Андреев

Игорь Андреев

© ИТАР-ТАСС/ Алексей Крутов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Игорь Андреев будет работать в тренерском штабе сборной России по теннису на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР), капитан мужской сборной страны Шамиль Тарпищев. 

Андреев, который завершил карьеру в 2013 году, работал в тренерском штабе сборной России на прошедшем матче Кубка Дэвиса против команды Венгрии (1-3).

"Я тоже не вечен, - сказал Тарпищев. - У нас сейчас очень хорошая подборка тренеров, мы еще привлекли Игоря Андреева. Но вообще, из нынешнего тренерского штаба может выйти [капитаном] любой. Я сторонник того, что сидеть [в качестве капитана] должен тот, кто ближе знает спортсменов".

Андреев является победителем четырех турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов: трех - в одиночном разряде и одного - в парном. В 2006 году спортсмен завоевал Кубок Дэвиса в составе сборной России.

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