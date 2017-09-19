Бывший теннисист Андреев вошел в тренерский штаб сборной России на постоянной основе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Игорь Андреев будет работать в тренерском штабе сборной России по теннису на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР), капитан мужской сборной страны Шамиль Тарпищев.

Андреев, который завершил карьеру в 2013 году, работал в тренерском штабе сборной России на прошедшем матче Кубка Дэвиса против команды Венгрии (1-3).

"Я тоже не вечен, - сказал Тарпищев. - У нас сейчас очень хорошая подборка тренеров, мы еще привлекли Игоря Андреева. Но вообще, из нынешнего тренерского штаба может выйти [капитаном] любой. Я сторонник того, что сидеть [в качестве капитана] должен тот, кто ближе знает спортсменов".

Андреев является победителем четырех турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов: трех - в одиночном разряде и одного - в парном. В 2006 году спортсмен завоевал Кубок Дэвиса в составе сборной России.