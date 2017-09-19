СБР устроит на Играх-2018 результат не хуже того, что был показан в Сочи

Российские биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Устюгов и Дмитрий Малышко (слева направо), завоевавшие золотые медали в эстафете 4x7,5 км на Олимпиаде-2014 © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане устроит результат, который будет не хуже того, что был показан на Играх 2014 года в Сочи. Об этом журналистам рассказал президент СБР Александр Кравцов.

"В Пхенчхане меня бы устроил результат не хуже Олимпиады-2014", - сказал он.

На Олимпиаде в Сочи сборная России завоевала четыре награды: мужская команда - золото в эстафете, Ольга Вилухина в спринте и женская команда в эстафете - серебро, Евгений Гараничев в индивидуальной гонке - бронзу.