СБР устроит на Играх-2018 результат не хуже того, что был показан в Сочи

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане устроит результат, который будет не хуже того, что был показан на Играх 2014 года в Сочи. Об этом журналистам рассказал президент СБР Александр Кравцов.
"В Пхенчхане меня бы устроил результат не хуже Олимпиады-2014", - сказал он.
На Олимпиаде в Сочи сборная России завоевала четыре награды: мужская команда - золото в эстафете, Ольга Вилухина в спринте и женская команда в эстафете - серебро, Евгений Гараничев в индивидуальной гонке - бронзу.