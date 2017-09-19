Нападающий "Барселоны" Дембеле успешно прооперирован, футболист пропустит 3,5 месяца

ТАСС, 19 сентября. Нападающий испанской "Барселоны" Усман Дембеле успешно перенес операцию и пропустит 3,5 месяца. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

20-летний французский игрок получил травму в матче четвертого тура чемпионата Испании с "Хетафе". У Дембеле был диагностирован разрыв сухожилия мышцы левого бедра. Во вторник футболист успешно перенес операцию. Срок реабилитации игрока составит 3,5 месяца.

Дембеле перешел в "Барселону" в конце августа из дортмундской "Боруссии" за €105 млн.

В минувшем сезоне в составе немецкого клуба Дембеле провел 49 матчей, забив 10 мячей и отдав 21 голевую передачу. В составе "Боруссии" француз стал обладателем Кубка страны.