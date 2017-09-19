СБР надеется на объективное отношение IBU к российским биатлонистам

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) рассчитывает на объективное отношение Международного союза биатлонистов (IBU) к российским спортсменам в вопросе их допуска к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение журналистам высказал президент СБР Александр Кравцов.

Международный олимпийский комитет (МОК) вынесет решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года после получения итоговых докладов двух своих комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимаются исследованием допинг-проб российских атлетов с Игр-2014 в Сочи и изучают причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

"Мы можем рассчитывать на объективность. IBU всегда принимал объективные решения, в отличие от ряда других федераций. Там есть категория людей, которые взвешенно относится к тому, что говорится или пишется", - сказал Кравцов.

Глава СБР подчеркнул, что после допинг-скандала он сумел отстоять спортсменов национальной команды в вопросе допуска к международным стартам. "У меня была задача не дать отстранить нашу сборную от соревновательной деятельности, как это произошло с рядом федераций. Надо понимать, кто за что отвечает, и в докладе независимой антидопинговой комиссии (под руководством Виталия Смирнова - прим. ТАСС) отмечено, что только три федерации - фехтования, биатлона и гребли на байдарках и каноэ - отстояли своих спортсменов", - отметил он.

"Нельзя сказать, что рисков по старым делам нет. В октябре на рассмотрении исполкома IBU будут некие исследования авторизированных лабораторий по поводу вскрытия и невскрытия (контейнеров с пробами с Игр-2014 - прим. ТАСС). Но я думаю, что к октябрю это все разрешится", - добавил Кравцов.