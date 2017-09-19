Матыцин: студенческие соревнования в России имеют тенденцию к росту количества участников

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россия всегда организовывает крупные студенческие мероприятия на самом высоком уровне, такие спортивные праздники имеют тенденцию к неуклонному увеличению количества участников. Таким мнением с ТАСС поделился президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Во вторник в Москве состоялось сразу несколько крупных событий, приуроченных к празднику Международного дня студенческого спорта, который отмечается 20 сентября. В легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета (МГСУ) прошли церемонии открытия XXX Московских студенческих игр и международного фестиваля Moscow Games - 2017.

"Студенческий спорт всегда был послом мира и той площадкой, которая объединяет самую образованную, передовую и амбициозную молодежь, наиболее ярких представителей своего поколения, в чьих руках будущее своих стран. Спорт имеет очень мощный образовательный фактор, он помогает научиться уважать соперника и научиться красиво выигрывать и достойно проигрывать, это те базовые принципы, которые формируют успешного человека. Мы рассматриваем студенческий спорт как крупный образовательный проект, который закладывает фундамент здорового образа жизни у целого поколения, он учит общаться независимо от культурных, национальных и религиозных различий. Это очень важные события, помогающие привить ребятам олимпийские ценности и ценности гуманизма", - сказал Матыцин.

"Есть устойчивая тенденция к увеличению числа участвующих стран и количества студентов-спортсменов. Россия организует турниры всегда на самом высоком уровне, плюс к этому - гостеприимство, внимание, создание уникальной атмосферы", - добавил он.

По словам президента Российского студенческого спортивного союза Сергея Сейранова, студенческий спорт в стране находится на подъеме. "Такие мероприятия - это праздник студенческого спорта, нигде так праздник студенческого спорта не отмечается, как в России. Сегодня этому празднику посвящено открытие и XXX Московских студенческих игр, которые будут идти в течение всего учебного года, а вишенкой на торте празднования будут Moscow Games, которые состоятся уже в четвертый раз. Думаю, что соревнования пройдут на достойном уровне, ребята получат только положительные эмоции", - сказал Сейранов.

"Всплеск интереса к студенческому спорту не случился просто так, он наблюдается последние 10 лет, когда начала проводиться более тесная политика с региональным советом ректоров. Этому поспособствовали крупные спортивные события в России: Олимпиада-2014 в Сочи, Универсиада-2013 в Казани, подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске. Все это сказалось на менталитете поколения, виден подъем развития студенческого спорта по всей России. От социального и физического здоровья молодежи зависит и социально- психологический климат, и экономическое состояние регионов, и, следовательно, всей страны", - добавил он.

Физкульт-парад и "Гонка ГТО"

В рамках открытия крупных спортивных праздников состоялся физкульт-парад, в котором приняли участие более 1500 студентов. После торжественной части мероприятия прошел забег с препятствиями "Гонка ГТО", участниками стали более 500 человек.

Как рассказал председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, студенческие спортивные праздники поспособствуют увеличению числа занимающихся физической культурой.

"Мы решили, что и XXX Московские студенческие игры, и четвертые соревнования Moscow Games, и физкульт-парад, и "Гонка ГТО" должны пройти вместе в преддверии Дня студенческого спорта, потому что мы не можем делить студенческое спортивное сообщество, наоборот, мы его должны консолидировать. Думаю, что от такого формата выиграли все, все пройдет ярко, красочно, зрелищно, масштабно. Наша задача состоит в том, чтобы студенческие соревнования стали модными, посещаемыми, ведь тот, кто сегодня пришел поболеть, завтра сам пойдет в спортивный зал, это очень важно", - рассказал Щитов.

Информация о студенческих соревнованиях

Фестиваль Moscow Games - 2017 пройдет в столице в четвертый раз, его участниками станут более 2000 студентов из 71 университета (17 стран), они будут соревноваться в восьми видах спорта. Соревнования по программе фестиваля состоятся на пяти столичных спортивных площадках с 19 по 21 сентября.

Участниками XXX Московских студенческих спортивных игр станут более 20 тысяч студентов из вузов столицы, в программу включены 69 видов программы. Игры завершатся в мае-июне 2018 года. На соревнованиях в рамках Московских студенческих спортивных игр в 2017 году будет опробована обновленная система спортивной статистики "Наградион", которая в этом году значительно увеличила информативность, простоту просмотра и занесения результатов по всем видам спорта.