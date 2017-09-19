Федор Емельяненко вылетел в США на заключительный этап переговоров по следующему бою

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко вылетел в США на переговоры с организацией Bellator о своем следующем бое. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь Емельяненко Юлия Куклина.

"Федор летит на турнир Bellator как почетный гость. Также там пройдет заключительный этап переговоров", - сказала Куклина.

Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.