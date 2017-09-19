Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федор Емельяненко вылетел в США на заключительный этап переговоров по следующему бою

Спорт
19 сентября, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Боец в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону

Поделиться
Материал из 1 страницы
Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко вылетел в США на переговоры с организацией Bellator о своем следующем бое. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь Емельяненко Юлия Куклина.

"Федор летит на турнир Bellator как почетный гость. Также там пройдет заключительный этап переговоров", - сказала Куклина.

Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.

Смотрите также

Федор Емельяненко в ближайшее время объявит о следующем поединке

Bellator раздаст пять тысяч фигурок Емельяненко перед боем Хендерсон - Фрейре

Глава Bellator: Федор Емельяненко пока не определился со следующим соперником

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
2
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в Беслане
3
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
4
СМИ: Меланья Трамп дала Хорватии сутки на то, чтобы убрать из Загреба билборды с ее фото
5
Ространснадзор подал в суд на омского водителя, который бесплатно возит односельчан
6
Трамп: мировое сообщество должно отвергнуть угрозы суверенитету, в том числе на Украине
7
Ущерб от взлома банкомата Альфа-банка в Москве составил 40 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама