Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РУСАДА намерено обеспечить полноценный допинг-контроль всех российских участников ОИ-2018

Спорт
19 сентября, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Организация планирует обеспечить реализацию комплекса мер по забору проб и планированию допинг-тестирования

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) осознает всю важность антидопинговой работы с российскими спортсменами, претендующими на участие в зимних Играх-2018 и намерено обеспечить полноценный допинг-контроль всех будущих олимпийцев. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

Смотрите также

Директор: сотрудничество с РУСАДА станет первым шагом Московского марафона на пути в элиту

Маргарита Пахноцкая назначена заместителем генерального директора РУСАДА

РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещения

Свищев: РУСАДА нужно выстроить отношения с антидопинговыми агентствами других стран

"Очень важно понимать, что мы находимся в предолимпийском периоде, - сказал Ганус. - Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить нормальную подготовку российской команды к Играм-2018. Поэтому мы сейчас стараемся обеспечить реализацию целого комплекса мер по забору проб и планированию допинг-тестирования".

Ганус занял пост генерального директора РУСАДА 31 августа после того, как его кандидатуру, предложенную наблюдательным советом, поддержали учредители РУСАДА - Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

"На самом деле, сделано очень многое, - отметил Ганус. - В РУСАДА работает новая команда, и ВАДА помогает нам в организации работы. Мы уже допущены к планированию тестирования и отбору допинг-проб, и это очень серьезный шаг вперед. Дальнейшая наша работа направлена на расширение функциональных возможностей, но и сейчас мы фактически ведем полноценную работу - у нас сейчас работает и отдел анализа, и отдел расследования. Все функциональные подразделения выполняют свою работу".

Олимпийские игры - 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
2
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в Беслане
3
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
4
СМИ: Меланья Трамп дала Хорватии сутки на то, чтобы убрать из Загреба билборды с ее фото
5
Ространснадзор подал в суд на омского водителя, который бесплатно возит односельчан
6
Трамп: мировое сообщество должно отвергнуть угрозы суверенитету, в том числе на Украине
7
Ущерб от взлома банкомата Альфа-банка в Москве составил 40 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама