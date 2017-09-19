РУСАДА намерено обеспечить полноценный допинг-контроль всех российских участников ОИ-2018

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) осознает всю важность антидопинговой работы с российскими спортсменами, претендующими на участие в зимних Играх-2018 и намерено обеспечить полноценный допинг-контроль всех будущих олимпийцев. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

"Очень важно понимать, что мы находимся в предолимпийском периоде, - сказал Ганус. - Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить нормальную подготовку российской команды к Играм-2018. Поэтому мы сейчас стараемся обеспечить реализацию целого комплекса мер по забору проб и планированию допинг-тестирования".

Ганус занял пост генерального директора РУСАДА 31 августа после того, как его кандидатуру, предложенную наблюдательным советом, поддержали учредители РУСАДА - Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

"На самом деле, сделано очень многое, - отметил Ганус. - В РУСАДА работает новая команда, и ВАДА помогает нам в организации работы. Мы уже допущены к планированию тестирования и отбору допинг-проб, и это очень серьезный шаг вперед. Дальнейшая наша работа направлена на расширение функциональных возможностей, но и сейчас мы фактически ведем полноценную работу - у нас сейчас работает и отдел анализа, и отдел расследования. Все функциональные подразделения выполняют свою работу".

Олимпийские игры - 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.