Чемпион мира синхронист Мальцев пока не знает, с кем будет выступать в следующем сезоне

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев пока не знает, будет ли выступать в следующем сезоне в дуэте с Михаелой Каланчой. Об этом он рассказал ТАСС.

В 2015 году Мальцев стал чемпионом мира в произвольной программе в дуэте с Дариной Валитовой, а через два года завоевал золото в этой же дисциплине с Каланчой.

"Насчет совместного выступления пока ничего неизвестно. Сезон у нас еще не начался. Сборы начнутся с октября на "Озере Круглом", а до этого мы тренируемся по собственному графику, поэтому пока никаких планов на предстоящий сезон у нас нет", - сказал Мальцев.

По словам спортсмена, программа для произвольного дуэта, скорее всего, останется такой же, как и в прошлом сезоне. "Какая она будет для технической программы, я пока не знаю", - отметил он.

Конгресс Международной федерации плавания (FINA) в середине июля в Будапеште проголосовал за переименование синхронного плавания в артистическое.

"Могу судить только по высказыванию чиновников FINA, президент организации Хулио Маглионе сказал, что это делается для того, чтобы включить одиночные соревнования и смешанные дуэты в программу Олимпийских игр. Потому что было очень много вопросов, какое отношение одиночные выступления имеют к синхронному плаванию. Те же вопросы были и к смешанным дуэтам. Если это решение основано на этом, то я поддерживаю это переименование, поскольку эти дисциплины больше соответствуют артистическому плаванию", - подчеркнул Мальцев.