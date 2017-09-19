Чемпион мира синхронист Мальцев пока не знает, с кем будет выступать в следующем сезоне

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МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев пока не знает, будет ли выступать в следующем сезоне в дуэте с Михаелой Каланчой. Об этом он рассказал ТАСС.
В 2015 году Мальцев стал чемпионом мира в произвольной программе в дуэте с Дариной Валитовой, а через два года завоевал золото в этой же дисциплине с Каланчой.
"Насчет совместного выступления пока ничего неизвестно. Сезон у нас еще не начался. Сборы начнутся с октября на "Озере Круглом", а до этого мы тренируемся по собственному графику, поэтому пока никаких планов на предстоящий сезон у нас нет", - сказал Мальцев.
По словам спортсмена, программа для произвольного дуэта, скорее всего, останется такой же, как и в прошлом сезоне. "Какая она будет для технической программы, я пока не знаю", - отметил он.
Конгресс Международной федерации плавания (FINA) в середине июля в Будапеште проголосовал за переименование синхронного плавания в артистическое.
"Могу судить только по высказыванию чиновников FINA, президент организации Хулио Маглионе сказал, что это делается для того, чтобы включить одиночные соревнования и смешанные дуэты в программу Олимпийских игр. Потому что было очень много вопросов, какое отношение одиночные выступления имеют к синхронному плаванию. Те же вопросы были и к смешанным дуэтам. Если это решение основано на этом, то я поддерживаю это переименование, поскольку эти дисциплины больше соответствуют артистическому плаванию", - подчеркнул Мальцев.