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Абсолютный чемпион СССР по горнолыжному спорту Мельников скончался на 75-м году жизни

Спорт
19 сентября, 18:02 UTC+3 ТАСС

В составе сборной СССР Мельников выступал на Олимпийских играх в Инсбруке и Гренобле

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ТАСС, 19 сентября. Абсолютный чемпион СССР по горнолыжному спорту 1968 года Василий Мельников скончался в Кировске после продолжительной болезни в возрасте 74 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР).

В составе сборной СССР Мельников выступал на Олимпийских играх в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968), участвовал в чемпионатах мира и Европы с 1961 по 1970 год. На его счету - 12 титулов чемпиона СССР, а в 1968 году он стал абсолютным чемпионом страны по горнолыжному спорту (выиграв скоростной спуск, слалом, гигантский слалом и комбинацию). Это достижение Мельникова не побито по сей день.

Мельников - почетный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ. Как тренер он воспитал в Кировске много талантливых горнолыжников, в числе которых - сын Леонид, ставший в 18 лет первым в истории отечественного горнолыжного спорта чемпионом мира среди юниоров. В настоящее время Леонид Мельников является президентом федерации ФГССР.

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