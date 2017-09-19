Аронян сыграл вничью с Вашье-Лагравом в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам

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ТАСС, 19 сентября. Армянин Левон Аронян и француз Максим Вашье-Лаграв сыграли вничью в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
Действующим победителем Кубка мира является россиянин Сергей Карякин, который в нынешнем розыгрыше турнира вылетел во втором круге.
В первой партии другого полуфинала китаец Дин Лижэнь и американец Уэсли Со также сыграли вничью.
Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Вторые партии полуфинальной стадии пройдут 20 сентября.
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.