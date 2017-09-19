Евразийский 200-дневный марафон Александра Капера стал мостом дружбы между Россией и КНР

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ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Евразийский марафон через Россию, Казахстан, Монголию и Китай прошел успешно и позволил связать эти страны единым мостом дружбы. Об этом во вторник рассказал журналистам на пресс-конференции российский бегун-путешественник Александр Капер, преодолевший расстояние от Москвы до китайской столицы за 200 дней.

"Я считаю забег успешным в плане наведения мостов дружбы между простыми людьми. Я познакомился с сотнями, тысячами китайцев, уже сегодня жду их у себя в гости в Москве, в России, - отметил спортсмен, преодолевший 8000 км. - Благодаря такому марафону у меня появилась возможность навести мосты дружбы между четырьмя государствами - Россией, Казахстаном, КНР и Монголией. Люди, принявшие в нем участие на разных этапах, стали частью одного большого забега".

По его словам, речь идет о дружбе, понимании и человеческом общении, которые объединяют людей в единое братство. "В этом забеге у меня было несколько составляющих - это личная мечта: пробежать через всю свою страну и понять, какой мир меня окружает, увидеть Казахстан, Монголию и Китай, узнать, с какими соседями я живу бок о бок", - отметил Капер.

Марафонец добавил, что, судя по отклику в соцсетях РФ и Китая, мероприятие не прошло незамеченным, получив активный отклик общественности. "Я понял одну простую вещь: российский и китайский народ объединяет очень многое. У нас большое будущее, потому что мы соседи, и, думаю, коммуникация, которая наблюдается между нашими странам и экономиками, идет во благо обоим государствам", - подчеркнул Капер.

Логическое завершение марафона

"Этот проект "Москва - Пекин" еще немного не завершен, я его доведу до конца, поскольку хочу рассказать всему миру о России. Мы хотим сделать качественный хороший фильм, но не обо мне, а о тех людях, которые живут в РФ, о тех местах, которые у нас есть", - поделился Капер своими планами на ближайшее будущее.

Он отметил, что намерен показать эту киноленту в Китае, чтобы сделать Россию еще ближе населению этой страны. "Я хочу, чтобы люди в КНР понимали, кто у них сосед, хочу рассказать о России спортивной, сильной, активной", - добавил 36-летний бегун.

Капер напомнил, что к этому забегу было приковано внимание не только РФ и Китая, но и европейцев. В общей сложности на различных этапах вместе с ним в марафоне пробежало более шести тысяч человек. В каждом из городов, через которые проходил евразийский беговой маршрут, Капер проводил всевозможные мероприятия, посвященные здоровому образу жизни и спорту.

"Мы надеемся, что это не последний его марафон, что его гражданская позиция найдет и находит отклик у всех людей в тех странах, которые он последний раз посетил, вне зависимости от национальной принадлежности. Потому что темы, которые он поднимает, созвучны чаяниям каждого человека", - отметила Ольга Мельникова - руководитель Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине, где проходила пресс-конференция.

Государственная поддержка

Спортсмен выразил особую благодарность российскому правительству за предоставление финансовой поддержки в виде гранта. "Единственный, кто у нас союзник - это государство. В рамках общей программы мы подали заявку, расписали все приоритеты, возможности и последствия. Уверен, за всю историю выдачи президентских грантов не было ни одного с таким охватом, речь идет о всей России, всех региональных и федеральных СМИ, Казахстане, Монголии и Китае", - отметил Капер.

По его словам, данный проект в очередной раз свидетельствует, что в РФ "возможна реализация хороших идей, оригинальных замыслов".

"Человек способен воспринимать мир только на языке собственных скоростей. К примеру, если вы проедете через город на автомобиле, то не запомните о нем ничего, а вот если пробежите через него, "пропустите" через себя, то этот населенный пункт навеки останется у вас в сердце, - добавил спортсмен. - Это не только люди, которые бежали со мной, но и все те, кто так или иначе причастен к этому проекту. Это коммуникация между странами, народами и культурами".

"Я полностью поддерживаю позицию нашего президента Владимира Путина, который отметил, что взаимоотношения России и Китая - это и есть своеобразный образец нормальных отношений, когда ни одна страна не пытается доминировать над другой, вне зависимости от ее экономической силы и военного потенциала. Я нахожу в данном забеге подтверждение этих фраз", - сказал марафонец.

За полгода Капер пересек 16 регионов РФ, Казахстан, Монголию и Китай. Цель только что завершившегося международного мероприятия - это развитие добрососедских отношений между Россией и КНР, пропаганда здорового образа жизни и укрепление связей в области спорта среди любителей бега всех возрастов.