Михаил Южный вышел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге

ТАСС, 19 сентября. Россиянин Михаил Южный обыграл представителя Австралии Джона Патрика Смита в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу россиянина, занимающего 112-е место в рейтинге ATP. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Во втором круге Южный сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (третий номер "посева").

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура ATP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет порядка $1 млн.

Турнир завершится 24 сентября.