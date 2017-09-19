Михаил Южный вышел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге

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ТАСС, 19 сентября. Россиянин Михаил Южный обыграл представителя Австралии Джона Патрика Смита в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу россиянина, занимающего 112-е место в рейтинге ATP. Матч продолжался 1 час 32 минуты.
Во втором круге Южный сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (третий номер "посева").
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура ATP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет порядка $1 млн.
Турнир завершится 24 сентября.