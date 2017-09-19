Безопасность гостей ЧМ-2018 в Казани будут обеспечивать около 10 тысяч спасателей

ТАСС, 19 сентября. Безопасность команд и болельщиков на матчах чемпионата мира 2018 года, которые будут проходить в Казани, обеспечат около 10 тыс. сотрудников МЧС. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Татарстан Радик Гисмятов.

"Для обеспечения безопасности спортивных мероприятий во время ЧМ-2018 произведен предварительный расчет группировки сил и средств от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики в составе 10 тыс. человек личного состава и более 800 единиц техники, в том числе от МЧС 2260 человек и 146 единиц. В состав группировки включены воздушные суда", - сказал Гисмятов.

Безопасность стадиона "Казань-Арена" и прилегающей территории будут обеспечивать около тысячи спасателей.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.