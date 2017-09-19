ЦСКА отправился на матч Кубка России с "Авангардом" без 10 футболистов основного состава

ТАСС, 19 сентября. Московский ЦСКА поехал в Курск на матч 1/16 Кубка России против "Авангарда" без десяти футболистов основного состава. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

В заявку не вошли вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Георгий Щенников, полузащитники Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, нападающие Витиньо и Тимур Жамалетдинов.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко взял на матч с "Авангардом" 15 игроков:

вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац;

защитники: Кирилл Набабкин, Виктор Васин;

полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников;

нападающие Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч между "Авангардом" и ЦСКА начнется в среду 17:00 мск.