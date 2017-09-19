ЦСКА отправился на матч Кубка России с "Авангардом" без 10 футболистов основного состава

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ТАСС, 19 сентября. Московский ЦСКА поехал в Курск на матч 1/16 Кубка России против "Авангарда" без десяти футболистов основного состава. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
В заявку не вошли вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Георгий Щенников, полузащитники Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, нападающие Витиньо и Тимур Жамалетдинов.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко взял на матч с "Авангардом" 15 игроков:
Матч между "Авангардом" и ЦСКА начнется в среду 17:00 мск.