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Сборная Урала выиграла командный чемпионат России по дзюдо в Нальчике

Спорт
19 сентября, 19:39 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В финале сборная УФО разгромила (13:1) представителей Сибирского федерального округа

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НАЛЬЧИК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Убедительной победой сборной Уральского федерального округа завершился чемпионат России по дзюдо, проходивший в Нальчике с 16 по 19 сентября.

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На пути к финалу командного турнира уральские спортсмены со счетом 9:5 одолели команду Санкт-Петербурга, с равным счетом (7:7) но лучшим качеством борьбы - москвичей. В финале сборная УФО разгромила (13:1) представителей Сибирского федерального округа.

"Сложнее всего нам пришлось с москвичами, выиграли только по качеству борьбы, - рассказал ТАСС президент федерации дзюдо "Урал-Западная Сибирь" Вадим Еланцев. - Но вот что мы сможем выиграть финал с таким счетом, я даже не думал - такого счета в финалах командных турниров на чемпионатах России не припомню. Мы второй год выигрываем, и хочу сказать, что удерживать пальму первенства очень непросто, но ребята собрались и показали свой максимум, молодцы".

Третье место на командном чемпионате России заняли сборные Москвы и Южного федерального округа. Командный турнир проходил в формате "стенка на стенку".

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