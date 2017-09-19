Сборная Урала выиграла командный чемпионат России по дзюдо в Нальчике

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НАЛЬЧИК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Убедительной победой сборной Уральского федерального округа завершился чемпионат России по дзюдо, проходивший в Нальчике с 16 по 19 сентября.
На пути к финалу командного турнира уральские спортсмены со счетом 9:5 одолели команду Санкт-Петербурга, с равным счетом (7:7) но лучшим качеством борьбы - москвичей. В финале сборная УФО разгромила (13:1) представителей Сибирского федерального округа.
"Сложнее всего нам пришлось с москвичами, выиграли только по качеству борьбы, - рассказал ТАСС президент федерации дзюдо "Урал-Западная Сибирь" Вадим Еланцев. - Но вот что мы сможем выиграть финал с таким счетом, я даже не думал - такого счета в финалах командных турниров на чемпионатах России не припомню. Мы второй год выигрываем, и хочу сказать, что удерживать пальму первенства очень непросто, но ребята собрались и показали свой максимум, молодцы".
Третье место на командном чемпионате России заняли сборные Москвы и Южного федерального округа. Командный турнир проходил в формате "стенка на стенку".