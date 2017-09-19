Этап Мировой серии по прыжкам в воду 2018 года пройдет в Казани 4-6 мая

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ТАСС, 19 сентября. Казань с 4 по 6 мая примет четвертый, заключительный этап Мировой серии по прыжкам в воду 2018 года. Календарь соревнований опубликован на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA).
Первый этап серии пройдет в китайском Пекине (9-11 марта), второй - в японском Фуджи (15-17 марта), третий - в канадском Монреале (27-29 апреля).
Общий призовой фонд турнира составит $1 млн 350 тыс.
В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Этап Мировой серии по прыжкам в воду регулярно проходит в столице Татарстана с этого же года.