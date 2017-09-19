Кузнецов не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге

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ТАСС, 19 сентября. Россиянин Андрей Кузнецов проиграл сербу Виктору Троицки в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:2) в пользу серба, "посеянного" на турнире под седьмым номером. Матч продолжался 1 час 47 минут.
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура ATP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет порядка 1 млн долларов.
Турнир завершится 24 сентября.