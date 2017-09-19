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Гамба: все призеры чемпионата России по дзюдо выступят на международных турнирах

Спорт
19 сентября, 21:23 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам генерального менеджера сборной России, участники соревнований в Нальчике показали достойный уровень

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Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба

© Владимир Гердо/ТАСС, архив

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все победители и призеры в личных соревнованиях на чемпионате России по дзюдо, который прошел в Нальчике, получат шанс выступить на международных стартах в ближайшее время. Об этом ТАСС по итогам турнира рассказал генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба.

Победителями чемпионата России стали Гамзат Заирбеков (весовая категория до 60 кг), Иса Исаев (66 кг), Георгий Елбакиев (73 кг), Иван Воробьев (81 кг), Алихан Цечоев (90 кг), Асхаб Костоев (100 кг), Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). В женском турнире золотые медали завоевали Мария Персидская (48 кг), Дарья Межецкая (57 кг), Дарья Давыдова (63 кг), Алена Прокопенко (70 кг), Антонина Шмелева (78 кг), Ольга Артошина (свыше 78 кг).

"Я считаю, что участники чемпионата показали достойный уровень, причем как в мужском, так и в женском турнирах, - отметил Гамба. - Теперь и победители, и призеры чемпионата получат шанс показать себя на международных стартах, у всех хорошие перспективы. Никто не собирается останавливаться, чемпионат России завершился, месяцем ранее - чемпионат мира, но мы должны прогрессировать день за днем. Поэтому сейчас нам предстоит целая череда стартов, ни дня без отдыха".

Гамба отметил, что сюрпризом для него стала победа Цечоева в весовой категории до 90 кг и ветерана сборной Костоева (100 кг). "Молодые хорошо боролись в весе до 60 кг, Заирбеков через 4-5 лет выйдет на серьезный уровень, Исаев тоже показал хорошую форму, в весе до 73 кг выиграл вчерашний юниор Елбакиев, в весовой категории до 81 кг - опытный Воробьев. А сюрпризом стал Цечоев, новый дзюдоист, на неплохом уровне боролся. И, конечно, Асхаб Костоев, доказавший, что опыт решает многие и делает тебя серьезным соперником", - сказал Гамба.

Комментируя выступления борцов в тяжелом весе, где в полуфинале молодой Тамерлан Башаев победил трехкратного чемпиона мира, серебряного призера Олимпиады в Лондоне Александра Михайлина, Гамба отметил, что Башаев ничуть не удивил. "Два года назад он выиграл чемпионат мира по юниорам, он серьезно работает изо дня в день. Что касается Александра, то в личном турнире он допустил некоторые ошибки, но в командном собрался, показал хорошую картину борьбы. Видно, что он очень хочет бороться, дорога открыта", - отметил Гамба.

В женском турнире сюрпризов для Гамбы не случилось, при этом он отметил, что все спортсменки сфокусировались на чемпионате в Нальчике. "Хороший уровень продемонстрировали девушки во всех весовых категориях - и Персидская, и Даша Межецкая, и ее соперница Настя Конкина, это стабильные спортсменки. Не стала сюрпризом победа Поликарповой, не проигрывала ни в личном, ни в командном турнирах. Порадовали и все остальные девушки, видно, что сфокусировались на этом старте", - отметил генеральный менеджер сборной.

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