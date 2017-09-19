UCI со следующего сезона ограничит число участников шоссейных велогонок

ТАСС, 19 сентября. Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение ограничить со следующего сезона количество участников шоссейных велогонок 176 спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что такое решение было принято с целью улучшения безопасности гонщиков, зрителей и групп сопровождения соревнований.

Со следующего сезона состав одной команды в мужских велогонках на шоссе будет ограничен семью участниками. У женщин максимальное количество участниц от одной команды составит шесть человек.

Исключением станут гонки Гранд-туров ("Тур де Франс", "Вуэльта", "Джиро д'Италия"). На этих соревнованиях у мужчин смогут выступать по восемь человек от одной команды, у женщин - по семь.

В нынешнем сезоне на Гранд-турах от каждой команды выступают по девять гонщиков. На "Вуэльте Испании" и "Тур де Франс" принимали участие по 219 гонщиков из 22 команд.

Также UCI назвал места проведения ряда турниров, в том числе чемпионата мира по велоспорту на треке 2019 года. Соревнования примет польский город Прушков.