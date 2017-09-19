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UCI со следующего сезона ограничит число участников шоссейных велогонок

Спорт
19 сентября, 22:05 UTC+3 ТАСС

Подобное решение было принято с целью улучшения безопасности гонщиков, зрителей и групп сопровождения соревнований, исключением станут гонки Гранд-туров

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ТАСС, 19 сентября. Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение ограничить со следующего сезона количество участников шоссейных велогонок 176 спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что такое решение было принято с целью улучшения безопасности гонщиков, зрителей и групп сопровождения соревнований.

Со следующего сезона состав одной команды в мужских велогонках на шоссе будет ограничен семью участниками. У женщин максимальное количество участниц от одной команды составит шесть человек.

Исключением станут гонки Гранд-туров ("Тур де Франс", "Вуэльта", "Джиро д'Италия"). На этих соревнованиях у мужчин смогут выступать по восемь человек от одной команды, у женщин - по семь.

В нынешнем сезоне на Гранд-турах от каждой команды выступают по девять гонщиков. На "Вуэльте Испании" и "Тур де Франс" принимали участие по 219 гонщиков из 22 команд.

Также UCI назвал места проведения ряда турниров, в том числе чемпионата мира по велоспорту на треке 2019 года. Соревнования примет польский город Прушков. 

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