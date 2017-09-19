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Таов: уровень борьбы на чемпионе России по дзюдо в Нальчике был лучшим за последние годы

Спорт
19 сентября, 22:07 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Главный тренер мужской сборной России также отметил высокий уровень конкуренции в весовой категории свыше 100 кг

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НАЛЬЧИК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Уровень мастерства участников чемпионата России по дзюдо, проходившего в Нальчике с 16 по 19 сентября, был лучшим за последние годы. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер мужской сборной России по дзюдо Хасанби Таов.

Победителями чемпионата России 2017 года стали Гамзат Заирбеков (60 кг), Иса Исаев (66 кг), Георгий Елбакиев (73 кг), Иван Воробьев (81 кг), Алихан Цечоев (90 кг), Асхаб Костоев (100 кг), Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

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"Мне очень понравился уровень турнира, он стал сильнейшим за последние годы - появилось много интересных ребят, - рассказал Таов. - Сейчас хорошо видно, с кем работать дальше: я хорошо знаю каждого участника нынешнего турнира, за резерв сборной можно быть спокойным. Сейчас у всех победителей и призеров появится шанс и дальше набираться опыта на турнирах различного уровня".

Таов отметил высокий уровень конкуренции в весовой категории свыше 100 кг. "После чемпионата в Нальчике осталось хорошее послевкусие от соревнований тяжеловесов - видно, что есть, кому достойно представлять нашу страну на международном уровне, молодой Тамерлан Башаев показал характер! В 81 кг мы снова получили подтверждение тому, что в этом весе у нас сохраняется высочайшая конкуренция. Солидно выступили и дзюдоисты в 100 кг, и победа долгожителя российского дзюдо Асхаба Костоев меня не удивила - выиграть золото спустя пять лет ему помог опыт и невероятная воля к победе", - считает собеседник агентства.

Таов отметил высокую организацию чемпионата России в Нальчике. "Ни одной стычки, ни одной крупной судейской ошибки, генеральный менеджер сборной Эцио Гамба серьезно контролировал весь процесс. Искренне спасибо всем тренерам, судьям и организаторам соревнований, надеюсь, что в Нальчике всем понравилось", - сказал главный тренер сборной.

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