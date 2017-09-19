Российские футболистки разгромно проиграли англичанкам в матче отбора ЧМ-2019

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ТАСС, 19 сентября. Женская сборная России по футболу на выезде со счетом 0:6 уступила англичанкам в стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.
Голами в составе хозяек поля отметились Никита Пэрис (11-я минута), Джоди Тэйлор (14), Джордан Ноббс (36), Люсия Броунз (44) и Тони Дагган (57, 84).
На 30-й минуте встречи с поля была удалена футболистка сборной России Ксения Цыбутович.
После первого тура групповой стадии отборочного турнира сборная Англии с тремя очками в активе делит первое место в группе 1 с командой Уэльса. Следом идут футболистки из Казахстана, России и Боснии и Герцеговины.
В финальную стадию чемпионата мира напрямую пройдут только победители группового этапа. Четыре лучшие команды из числа занявших вторые места (по результатам матчей с первой, третьей и четвертой командами в своей группе) поборются за оставшуюся путевку в стыковых встречах. Две команды с лучшим рейтингом сыграют против двух других в октябре 2018 года. Затем победители двух пар определят в ноябре 2018 года в очном споре обладателя последней путевки в финальный турнир.
Чемпионат мира по футболу среди женских команд пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля 2019 года.