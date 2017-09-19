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Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболу

Спорт
19 сентября, 23:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Российская команда под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич

© Виталий Тимкив/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) достигла принципиальной договоренности с Сергеем Базаревичем, что он продолжит возглавлять мужскую сборную России. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Российская команда под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года, который завершился в воскресенье в Стамбуле. Контракт Базаревича с РФБ был рассчитан до завершения турнира. Ранее специалист заявил ТАСС, что еще не знает, останется ли на посту главного тренера команды.

"Мы не обсуждали контрактную историю, обсуждали желание работать с командой дальше, - сказал Кириленко. - Достигли принципиальной договоренности, что Базаревич продолжит работу со сборной".

Сергей Базаревич возглавил команду России в 2016 году.

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