"Бавария" разгромила "Шальке" в матче чемпионата Германии по футболу

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ТАСС, 19 сентября. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 разгромила "Шальке" из Гельзенкирхена в выездном матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.
Голами в составе мюнхенцев отметились Роберт Левандовски (25-я минута, с пенальти), Хамес Родригес (29) и Артуро Видаль (75).
После пяти туров "Бавария" возглавляет турнирную таблицу с 12 очками в активе. Набравший девять очков "Шальке" идет на пятом месте.
В следующем туре "Бавария" 22 сентября на своем поле примет "Вольфсбург". "Шальке" 23 сентября в гостях встретится с "Хоффенхаймом".