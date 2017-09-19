"Ливерпуль" проиграл "Лестеру" и вылетел из розыгрыша Кубка футбольной лиги

В Большом театре простятся с Зурабом СоткилавойКультура 20 сентября, 0:20
Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболуСпорт 19 сентября, 23:27
Нетаньяху потребовал изменить или отменить соглашение по ядерной программе ИранаМеждународная панорама 19 сентября, 22:29
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООНМеждународная панорама 19 сентября, 21:56
От мэрии до цирка: очередная волна ложных "минирований" прокатилась по РоссииПроисшествия 19 сентября, 21:50
Минфин РФ не рассчитывает на возврат Украиной $3 млрд до решения Апелляционного судаЭкономика и бизнес 19 сентября, 21:38
Минюст сожалеет, что ЕСПЧ не прислушался к доводам России по делу пострадавших в БесланеПолитика 19 сентября, 21:37
Шелковица, посаженная Петром I в Лондоне, вошла в короткий список конкурса "Дерево года"Общество 19 сентября, 21:35
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента ЛитвыПолитика 19 сентября, 21:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 сентября. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 0:2 проиграл "Лестеру" в выездном матче 1/16 финала Кубка лиги и покинул розыгрыш турнира.
Голами в составе хозяев поля отметились Синдзи Окадзаки (65-я минута) и Ислам Слимани (78). "Ливерпуль" является соперником московского "Спартака" по групповой стадии Лиги чемпионов.
В другом матче 1/16 финала "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Барнсли" со счетом 1:0 благодаря голу Деле Алли.
Соперники "Лестера" и "Тоттенхэма" по 1/8 финала определятся по итогам жеребьевки.
Кубок футбольной лиги - третий по значимости турнир в Англии. Победитель соревнований получает путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы.