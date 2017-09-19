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"Ливерпуль" проиграл "Лестеру" и вылетел из розыгрыша Кубка футбольной лиги

Спорт
19 сентября, 23:57 UTC+3 ТАСС

В другом матче "Тоттенхэм" оказался сильнее "Барнсли"

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ТАСС, 19 сентября. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 0:2 проиграл "Лестеру" в выездном матче 1/16 финала Кубка лиги и покинул розыгрыш турнира.

Голами в составе хозяев поля отметились Синдзи Окадзаки (65-я минута) и Ислам Слимани (78). "Ливерпуль" является соперником московского "Спартака" по групповой стадии Лиги чемпионов.

В другом матче 1/16 финала "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Барнсли" со счетом 1:0 благодаря голу Деле Алли.

Соперники "Лестера" и "Тоттенхэма" по 1/8 финала определятся по итогам жеребьевки.

Кубок футбольной лиги - третий по значимости турнир в Англии. Победитель соревнований получает путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

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