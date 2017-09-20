Футболисты "Спартака" вылетели на матч Кубка России с шестичасовым опозданием

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ТАСС, 19 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" вылетел в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с "Кубанью" почти с шестичасовым опозданием. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-атташе клуба Леонид Трахтенберг.
Во вторник днем пресс-служба "Спартака" сообщала, что самолет с командой должен был вылететь в 16:30 мск, однако рейс был отложен по техническим причинам.
"Вылетели в 22:00. Приземлились в 23:35. В Краснодаре +23", - написал Трахтенберг.
Матч 1/16 финала Кубка России между "Кубанью" и "Спартаком" пройдет в Краснодаре 20 сентября.