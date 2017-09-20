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Фонд поддержки олимпийцев дополнительно поощрит российских призеров Игр в Пхенчхане

Спорт
20 сентября, 8:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским призерам Игр: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн - за серебряную, 1,7 млн - за бронзовую

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Размер поощрений российским призерам Олимпийских игр 2018 года со стороны Фонда поддержки олимпийцев будет на уровне премий, которые им выплатит правительство. Об этом ТАСС рассказал председатель правления фонда Алексей Кулаковский.

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам, которые завоюют медали зимних Олимпиады и Паралимпиады 2018 года: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн - за серебряную, 1,7 млн - за бронзовую.

"Прошло заседание наблюдательного совета фонда под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева. Принято решение, что Фонд поддержки олимпийцев будет участвовать в поощрении олимпийцев на уровне принятых государством решений. То есть поддержка фонда будет примерно в таких же параметрах, что и решение правительства - может быть, с некоторыми изменениями и уточнениями", - сказал Кулаковский.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля, Паралимпиада - с 9 по 18 марта.

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