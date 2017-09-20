Тарпищев: Шарапова заявила, что готова выступить на Олимпиаде 2020 года

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская теннисистка Мария Шарапова готова выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Маша всегда готова [играть за сборную], но важно, где проходит матч [Кубка Федерации]. Да, конечно, она хочет играть [на Олимпийских играх в Токио]. И будет готова к этому", - сказал Тарпищев.

По правилам Международной теннисной федерации (ITF), для допуска к участию в Олимпийских играх любая теннисистка должна за четырехлетний цикл выступить в трех матчах национальной команды в розыгрыше Кубка Федерации.

Нынешний сезон является первым для Шараповой после отбытия дисквалификации за употребление мельдония. Часть сезона она также пропустила из-за травмы.

Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Со сборной России она в 2008 году выигрывала Кубок Федерации.