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Тарпищев: Шарапова заявила, что готова выступить на Олимпиаде 2020 года

Спорт
20 сентября, 10:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Российская теннисистка выразила желание сыграть на Играх в Токио

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/DANIEL MURPHY

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская теннисистка Мария Шарапова готова выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Маша всегда готова [играть за сборную], но важно, где проходит матч [Кубка Федерации]. Да, конечно, она хочет играть [на Олимпийских играх в Токио]. И будет готова к этому", - сказал Тарпищев.

По правилам Международной теннисной федерации (ITF), для допуска к участию в Олимпийских играх любая теннисистка должна за четырехлетний цикл выступить в трех матчах национальной команды в розыгрыше Кубка Федерации.

Нынешний сезон является первым для Шараповой после отбытия дисквалификации за употребление мельдония. Часть сезона она также пропустила из-за травмы.

Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Со сборной России она в 2008 году выигрывала Кубок Федерации.

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