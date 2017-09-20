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МПК расследует случаи махинаций атлетов и тренеров из разных стран

Спорт
20 сентября, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Согласно статье вещательной корпорации BBC, некоторые британские паралимпийцы умышленно преувеличивали свою инвалидность, чтобы соревноваться в более слабых классах

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) расследует порядка десяти дел по махинациям с классификациями среди атлетов из разных стран. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МПК Крэйг Спенс.

Согласно статье вещательной корпорации BBC, некоторые британские паралимпийцы умышленно преувеличивали свою инвалидность, чтобы соревноваться в более слабых классах. Например, согласно утверждению журналистов, некоторые британские спортсмены делают себе операции по уменьшению конечностей, чтобы соревноваться с атлетами, у которых нет рук и ног. Также распространена практика, когда спортсмен соревнуется на инвалидной коляске, тогда как в обычной жизни он ее не использует.

"В настоящее время МПК расследует менее 10 дел, связанных с потенциальным изменением классификации тренерами и спортсменами. Тренеры и спортсмены, о которых идет речь, представляют разные национальности", - сказал Спенс.

18 июля 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингого агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На основе доклада исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), МПК и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МПК на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В сентябре МПК отказал ПКР в восстановлении членства и продлил отстранение организации, что поставило под вопрос участие сборной России на Паралимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут в марте 2018 года. При этом МПК разрешили российским спортсменам выступать в нейтральном статусе в квалификации к Паралимпиаде-2018.

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